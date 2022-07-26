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ЄС має готуватися до нових хвиль пандемії коронавірусу, – єврокомісар з питань здоров’я

Єврокомісія звернулася до держав-членів з проханням прискорити повторну вакцинацію для людей віком понад 60 років і вразливих груп.

ЄС має готуватися до нових хвиль пандемії коронавірусу, – єврокомісар з питань здоров’я
Стелла Кіріакідес
Фото: ЕРА/UPG

Держави-члени Євросоюзу мають вже зараз почати готуватися до нової хвилі пандемії COVID-19 восени та взимку.

Про це заявила Європейський комісар з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес, пише Reuters з посиланням на ЗМІ.

Вона зауважила, що кількість спалахів у низці країн “викликає тривогу”. Кіріакідес попередила, що не можна заспокоюватись і підкреслила, що пандемія ще не закінчилася.

“Останні два місяці ми готувалися до осені та зими, повністю усвідомлюючи, що наступна хвиля пандемії не може і не повинна ще більше обтяжувати нашу економіку чи наше суспільство, особливо в той час, коли на неї впливає вторгнення в Україну та інфляція”, – сказала вона.

Кіріакідес повідомила, що Єврокомісія звернулася до держав-членів з проханням прискорити повторну вакцинацію для людей віком понад 60 років і вразливих груп.

“Ці місяці мають бути підготовчими. Щоб наші системи охорони здоров’я підготувалися до нових хвиль, які можуть, наприклад, поєднуватися з сезонним грипом”, – сказала вона.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я закликала уряди всіх країн повернути масковий режим, оскільки кількість смертей від коронавіруса продовжує зростати.

Майже 700 тис. українців не отримали другої дози вакцини проти COVID-19.

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