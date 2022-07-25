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Чинного президента Бразилії Болсонару висунули на другий термін

На посаду віцепрезидента висунуто колишнього міністра оборони.

Чинного президента Бразилії Болсонару висунули на другий термін
Фото: EPA/UPG

Ліберальна партія Бразилії висунула чинного президента країни Жаїра Болсонару своїм кандидатом на майбутніх президентських виборах.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на бразильські ЗМІ.

У своєму виступі перед членами Ліберальної партії Болсонару закликав прихильників вийти на вулицю 7 вересня, а свого опонента на виборах, колишнього президента Лулу да Сілву, назвав "бандитом". Раніше він також говорив про своє бажання балотуватися на пост глави держави.

На посаду віцепрезидента висунуто колишнього міністра оборони Волтера Брага Нетту.

Болсонару останніми роками відзначився своїми неоднозначними висловлюваннями щодо COVID-19. Він відмовлявся вакцинуватися, звільнив кількох міністрів охорони здоров’я, при тому, що Бразилія є однією з країн, що найбільше постраждали від епідемії. Жертвами ковіду стали понад 670 тисяч людей. За кількістю смертей Бразилія посідає друге місце у світовій офіційній статистиці після США.

Нагадаємо, 20 липня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильському виданню Globo розповів про свою телефонну розмову з Болсонару. Зокрема, він розкритикував нейтральну позицію Бразилії щодо ставлення до війни, яку веде Росія проти народу України.

На початку липня стало відомо, що Бразилія планує домовитися з Росією про закупівлю дешевого дизелю.

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