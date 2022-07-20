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​Президентом Шрі-Ланки обраний Раніл Викрамасінгхе

Політик входив до адміністрації колишнього президента.

​Президентом Шрі-Ланки обраний Раніл Викрамасінгхе
Фото: ukrinform.ua

Парламент Шрі-Ланки обрав тимчасового президента країни Раніла Викрамасінгхе главою держави.

Про це повідомляє Associated Press.

73-річний політик отримав 134 голоси, його найближчий опонент – колишній міністр у справах ЗМІ Дулла Аллахаперума – 82 голоси.

Зазначається, що обрання Викрамасінгхе може спровокувати протестний рух у країні, оскільки він входив до адміністрації колишнього президента Шрі-Ланки.

Викрамасінгхе обіймав посаду прем'єра країни з травня цього року. Раніше в липні він став виконувачем обов'язків президента Шрі-Ланки.

Минулого тижня Готабая Раджапакса надіслав голові парламенту офіційне повідомлення про відставку з посади президента країни. Після перевірки повідомлення на справжність голова парламенту підтвердив відставку Раджапакси.

Нагадаємо, 13 липня президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса втік із країни. Він залишив країну за кілька годин до того, як він мав піти у відставку на тлі широких протестів через руйнівну економічну кризу. 

10 липня він оголосив, що йде у відставку після того, як протестувальники увірвалися в його офіційну резиденцію та підпалили будинок прем'єр-міністра.

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