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Блокада Росією експорту українського продовольства призвела до кризи на Шрі-Ланці, – президент

“Такі кризи можуть статися в інших країнах”.

Блокада Росією експорту українського продовольства призвела до кризи на Шрі-Ланці, – президент
Протести на Шрі-Ланці
Фото: ЕРА/UPG

Блокування Росією експорту українського продовольства призвело до кризи на Шрі-Ланці. Надалі соціальні вибухи можуть відбуватися в інших країнах.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі з політиками Південної Кореї.

Президент наголосив, що економічний шок – один з пунктів російської тактики ведення війни.

“Погляньте лише на один приклад – на події на Шрі-Ланці. Шокуюче зростання цін на їжу й пальне спричинило соціальний вибух. Ніхто зараз не знає, чим це закінчиться. Однак всі ви знаєте, що такі ж вибухи можливі і в інших країнах, які зачіпають продовольча та енергетична кризи”, – зауважив Зеленський.

Він додав, що до загострення цієї кризи призвела цинічна блокада Росією українських морських портів, адже росіяни не випускають на світовий ринок критично важливе постачання українського продовольства.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до політиків Південної Кореї. Він розповів про тактику Росії у війні проти України і закликав діяти спільно, щоб покарати країну-агресора.

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