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ГоловнаСуспільствоВійна

​З початку війни Росія випустила по Україні 2 960 ракет, – Зеленський

Головна мета РФ – цивільні об’єкти.

​З початку війни Росія випустила по Україні 2 960 ракет, – Зеленський
Наслідки обстрілу Києва

Станом на ранок 13 липня Росія випустила по території України 2 960 ракет.

Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-звертання до політиків Південної Кореї.

“Це тактика Росії, яка направлена на те, щоб вигнати людей з наших міст. Щоб кожен з українців відчував страх перед державою-терористом”, – наголосив він.

За словами президента, РФ бере в заручники українські міста. Російська армія організовує свій наступ так, щоб її гармати і реактивна артилерія били по звичайних житлових кварталах звичайних міст.

“Саме це було метою окупантів навесні, коли російські солдати рухались від північного кордону до столиці, щоб або знищити Київ з артилерії, або шантажувати нас таким знищенням. Українська армія вибила росіян з північних територій. Але окупанти залишаються на сході і півдні нашої країни і будують свій наступ так само, щоб у прицілах їхніх гармат і в досяжності для систем залпового вогню були звичайні будинки”, – наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до політиків Південної Кореї. Він розповів про тактику Росії у війні проти України і закликав діяти спільно, щоб покарати країну-агресора.

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