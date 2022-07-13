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Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині

Людських жертв немає. 

Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Ілюстративне фото
Фото: topspb.tv

Минулої ночі ворог завдав ракетного удару по Одеській області. Зруйнована будівля свиноферми, людських втрат немає.

Про це повідомило оперативне командування "Південь", пише Одеська міська рада в ТГ. 

Імовірно, ракету типу "Калібр" запустили з акваторії Чорного моря. 

"Виниклу пожежу оперативно ліквідовано силами ДСНС, на місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції, порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни", – йдеться у повідомленні. 

У міськраді додали, що особливу небезпеку для населення Одеської області становить використання противником військової авіації та завдання ракетних ударів. 

"Зважаючи на підступність ворога, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. У разі отримання сигналу повітряної тривоги від будь-якого офіційного каналу інформації негайно прямуйте до найближчого укриття", – закликали посадовці. 

Нагадаємо, 12 липня ворог випустив на Одеську область чотири ракети. Удару було завдано з Су-30. Сили ППО нейтралізувлаи всі ракети – вони впали в море. 

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