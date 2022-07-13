Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині

Минулої ночі ворог завдав ракетного удару по Одеській області. Зруйнована будівля свиноферми, людських втрат немає.

Про це повідомило оперативне командування "Південь", пише Одеська міська рада в ТГ.

Імовірно, ракету типу "Калібр" запустили з акваторії Чорного моря.

"Виниклу пожежу оперативно ліквідовано силами ДСНС, на місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції, порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни", – йдеться у повідомленні.

У міськраді додали, що особливу небезпеку для населення Одеської області становить використання противником військової авіації та завдання ракетних ударів.

"Зважаючи на підступність ворога, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. У разі отримання сигналу повітряної тривоги від будь-якого офіційного каналу інформації негайно прямуйте до найближчого укриття", – закликали посадовці.

Нагадаємо, 12 липня ворог випустив на Одеську область чотири ракети. Удару було завдано з Су-30. Сили ППО нейтралізувлаи всі ракети – вони впали в море.