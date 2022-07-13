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У вівторок ворог випустив по Одещині чотири ракети, – ОК “Південь”

Вдарили протирадіолокаційними ракетами Х-31.

У вівторок ворог випустив по Одещині чотири ракети, – ОК “Південь”
Фото: uk.wikipedia.org

У вівторок, 12 липня ворог випустив на Одеську область чотири ракети, які були нейтралізовані.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Так, вдень по Одещині парою ворожих винищувачів Су-30 було завдано удару чотирма протирадіолокаційними ракетами Х-31”, – йдеться у повідомленні. 

Ракети нейтралізовано, після чого вони занурились в море.

Нагадаємо, 11 липня зранку РФ здійснила дві атаки на Одеську область: було випущено 7 ракет. Ввечері окупанти завдали ще один удар. Обійшлося без потерпілих та жертв.

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