Головне за день. Вівторок, 12 липня

45 жертв обстрілу міста Часів Яр, новий удар по Харкову, заморожені російські мільярди, реєстр олігархів без олігархів. Яким запам’ятається 139-й день повномасштабної війни.

Кількість загиблих від удару по житловому будинку в місті Часів Яр на Донеччині знову зросла.

Станом на 19:30 під завалами будинку було знайдено 45 загиблих, серед них – дитина. Рятувальна операція триває.

Генеральний штаб повідомив, що на Слов'янському напрямку ЗСУ змусили окупантів тікати після невдалого штурму.

Українські захисники також відбили ворожі атаки на Харківському й Бахмутському напрямках.

У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання РФ продовжує блокувати цивільне судноплавство. У готовності перебувають шість носіїв високоточної зброї.

Про ситуацію на інших напрямках – в нашій новині.

Росіяни завдали ще одного удару по Харкову – по Індустріальному району.

"Звертаємося до харків’ян: перебувайте в укриттях, без потреби не виходьте на вулиці міста. Будьте максимально обережні!" – повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. За його даними, внаслідок цього обстрілу постраждали чотири мирні мешканці.

Після ураження складів із боєприпасами у Новій Каховці Збройні сили України завдали удару по російському складу боєприпасів у Чарівному Херсонської області.

"Одразу за влучним ураженням складів боєприпасів в Новій Каховці артилерійський підрозділ прицільно влучив у ще один склад боєприпасів в Чарівному", - йдеться в повідомленні пресслужби оперативного командування "Південь".

Сьогодні Україна повернула 30 полеглих захисників, заявив Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.

Тіла українських військових передадуть родинам для гідного поховання.

Операція проводилась у Запорізькій області за співпраці Уповноваженого, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

Україна стала асоційованим членом технологічного співробітництва збройних сил НАТО, отримавши право спільно розробляти та вносити зміни до ключових стандартів Альянсу, які стосуються взаємодії систем бойового управління.

"Україна має потужний ІТ-потенціал і є гідним союзником НАТО. Певен, ми привнесемо свою експертизу в розвиток колективної безпеки", – прокоментував цю подію міністр оборони України Олексій Резніков.

Міноборони інформує, що Україну вже повідомили про набуття членства офіційними дипломатичними каналами. У своєму листі представники НАТO зазначають, що ця подія є гарним прикладом співпраці України з Альянсом та країнами-членами.

Європейський Союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда доларів після того, як РФ вторглася в Україну.

"Ми заморозили - від олігархів та інших організацій - 13,8 мільярда євро, тому це досить велика сума", - повідомив журналістам єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс. Згодом він уточнив, що дуже велика частина цих коштів, а саме - понад 12 мільярдів припадає на п'ять держав-членів.

Рейндерс відмовився називати цю п'ятірку, проте додав, що незабаром очікує активізації зусиль й інших країн 27-членного блоку.

Медіагрупа Ахметова офіційно припиняє випуск будь-яких власних проектів та виробництво контенту.

Процес, згідно з вимогами законодавства, може тривати від місяця до двох. На цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також в іномовленні (телемарафон російською мовою FreeДом).

Згідно з офіційною заявою Групи, вихід будь-яких власних проєктів та виробництво контенту на всіх телеканалах, виданнях, онлайн-майданчиках припиняється.

До слова, в Україні вже готовий Реєстр олігархів. Але поки що не було жодного рішення влади щодо внесення туди кого-небудь.

Про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов зауважив, що нині влада країни офіційно нікого не може назвати олігархом, бо продовжується збір документів та іншої інформації щодо кожного кандидата в реєстр.

Якщо ще трохи почекати, в країні, з огляду на вчинок пана Ахметова, жодного кандидата в олігархи не залишиться.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!