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З 24 лютого ЄС заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро

Понад 12 мільярдів припадає на п'ять держав-членів унії.

З 24 лютого ЄС заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро
Фото: DW/Sheiko

Європейський Союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда доларів після того, як РФ вторглася в Україну.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс повідомляє The Telegraph.

"На даний момент ми заморозили - від олігархів та інших організацій - 13,8 мільярда євро, тому це досить велика сума", - повідомив єврокомісар журналістам.

Згодом він уточнив, що дуже велика частина з них, а саме понад 12 мільярдів - припадає на п'ять держав-членів.

Він відмовився їх називати, проте додав, що незабаром очікує активізації зусиль інших країн 27-членного блоку.

Крім того, видання додає, що у середині червня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер оцінив вартість активів, заморожених однією ФРН, у 4,48 мільярда євро.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця створена США міжнародна група з пошуку російських активів REPO здійснила заходи із заморожування або блокування активів РФ на суму понад $30 млрд.

Раніше повідомлялось, що Ірландія заморозила російські активи на 1,72 млрд євро.

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