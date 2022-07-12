Міністри фінансів США та Японії підтримали можливість впровадження граничних цін на російську нафту

Вартість має бути такою, щоб покривати витрати росіян на видобуток, і при цьому не дозволяти фінансування війни.

Міністр фінансів США Джанет Єллен і її японський колега Шунічі Сузукі на зустрічі у вівторок домовились працювати над вирішенням продовольчої кризи, протидіяти зростанню цін на енергоресурси і нестабільності на валютних ринках, що посилилась на тлі розвʼязаної Росією війни проти України. Про це пише Reuters.

Міністри заявили, що війна підвищила волатильність обмінного курсу, і це може мати негативні наслідки для економічної і валютної стабільності. Вони пообіцяли "співпрацювати належним чином" у валютних питаннях у межах своїх зобовʼязань по G7 і G20.

"Ми продовжимо проводити тісні консультації щодо валютних ринків", – йдеться у спільній заяві за результатами зустрічі.

Міністри також заявили, що вони єдині в рішучому засудженні неспровокованої, невиправданої та незаконної війни Росії проти України, і додали, що продовжать впроваджувати економічні та фінансові санкціх.

Єллен і Сузукі також наголосили, шо підтримують можливість встановлення гранично допустимих цін на російську нафту. Ідея полягає в тому, щоб встановити вартість, яка б покривала граничні витрати Росії на видобуток, аби вона мала стимул продовжувати експорт, але була недостатньо високою, щоб дозволити за рахунок цього фінансувати війну проти України.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, російська воєнна машина все ще отримує вигоду від експорту нафти. Це відбувається за рахунок підвищеної ставки на мито.