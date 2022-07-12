З Євросоюзу до України повернулись 3 млн осіб, - єврокомісарка Йохансон

Це майже половина від кількості українців, які виїхали до ЄС з 24 лютого.

З Євросоюзу виїхали 3 млн українців, які залишили Україну в перші місяці війни з Росією.

Про це повідомила “Ліга” з посиланням на єврокомісарку з внутрішніх справ Ільву Йохансон.

"За нашими даними, до Євросоюзу в'їхало 6,7 млн українців і приблизно 3 млн вже повернулися назад. Заявку на тимчасовий захист подали 3,7 млн українців", – сказала Йохансон.

Вона додала, що цифри не точні, оскільки часто українці подавали заявки спочатку в одній країні ЄС, потім – в іншій. Бувало і так, що вони не подавали заявки зовсім, або подали заявку, але вже виїхали.

"Тому, приблизно 3,2-3,7 млн українців перебувають зараз на території ЄС", – уточнила Йохансен.

Єврокомісарка зазначила, що на душу населення найбільше українців прийняла Чехія. На другому місці – Польща, третьому – Естонія, четвертому – Литва, п'ятому – Болгарія, шостому – Латвія.

🔴 Informal Meeting of Justice and Home Affairs Ministers (Home Affairs Part) – Press Conference 🇨🇿🇪🇺 https://t.co/lFi2mKrSST — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) July 11, 2022

Нагадаємо, уряд Шотландії призупинив програму підтримки українських біженців на три місяці через брак відповідного житла.