У Новій Каховці Херсонської області українська армія ліквідувала російський склад з боєприпасами.
Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
“У людей вилітають вікна, але вони все одно радіють… бо це ж означає, що ЗСУ близько”, - зазначив Хлань.
Він попросив жителів Нової Каховки бути обережними і не підходити близько до місця детонації.
Нагадаємо, українськими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено потужне ураження пункту управління росгвардії поблизу Херсона та знищено 4 склади з боєприпасами в різних районах Херсонщини.