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ЗСУ ліквідували склад з боєприпасами на Херсонщині, - Сергій Хлань

Цього разу горить склад у Новій Каховці.

ЗСУ ліквідували склад з боєприпасами на Херсонщині, - Сергій Хлань
Фото: Скріншот з відео

У Новій Каховці Херсонської області українська армія ліквідувала російський склад з боєприпасами.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань

“У людей вилітають вікна, але вони все одно радіють… бо це ж означає, що ЗСУ близько”, - зазначив Хлань.

Він попросив жителів Нової Каховки бути обережними і не підходити близько до місця детонації. 

Нагадаємо, українськими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено потужне ураження пункту управління росгвардії поблизу Херсона та знищено 4 склади з боєприпасами в різних районах Херсонщини

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