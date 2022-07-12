Цього разу горить склад у Новій Каховці.

У Новій Каховці Херсонської області українська армія ліквідувала російський склад з боєприпасами.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

“У людей вилітають вікна, але вони все одно радіють… бо це ж означає, що ЗСУ близько”, - зазначив Хлань.

Він попросив жителів Нової Каховки бути обережними і не підходити близько до місця детонації.

Нагадаємо, українськими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено потужне ураження пункту управління росгвардії поблизу Херсона та знищено 4 склади з боєприпасами в різних районах Херсонщини.