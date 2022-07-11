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Росія завдала ще один ракетний удар по Одещині, - Марченко

На щастя, постраждалих немає.

Росія завдала ще один ракетний удар по Одещині, - Марченко
Фото: EPA/UPG

Росія завдала ввечері 11 липня ще один ракетний удар по Одещині.

Про це повідомив керівник ОВА Максим Марченко.

Він зазначив, що обійшлося без постраждалих.

"Дякую підрозділам ДСНС, які дуже оперативно відреагували на всі виклики та швидко приступили до розбору завалів", - наголосив Марченко.

Він підкреслив, що "російські потвори цілили саме по цивільних об'єктах, тому що ніяких військових там не було і близько".

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук додав, що РФ випустила по області дві ракети.

Нагадаємо, РФ сьогодні вранці здійснила дві атаки на Одеську область: було випущено 7 ракет. Ракети з першої атаки влучили в приватний одноповерховий будинок і обʼєкт портової інфраструктури. Друга атака трьома ракетами була спрямована по сільськогосподарських угіддях. На щастя, обійшлося без потерпілих.

Згодом стало відомо, що СБУ затримала в Одесі російського агента, який розвідував позиції протикорабельних комплексів ЗСУ.

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