Ще понад 20 людей можуть перебувати під завалами.

Рятувальники дістали тіла ще пʼятьох людей з-під завалів пʼятиповерхового житлового будинку, обстріляного позавчора росіянами в місті Часів Яр.

Про це йдеться в повідомленні у facebook ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Оновлення. Уточнені дані щодо загиблих навели на каналах ДСНС та МВС у Telegram.

"Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 20 загиблих осіб, врятовано з під завалів 8 осіб", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: EPA/UPG

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще 22 осіб, з них 1 дитина (хлопчик 9 років).

Від Головного управління залучено 55 осіб та 7 одиниць техніки, два автокрани та два навантажувачі від місцевих органів влади.

Нагадаємо, що 9 липня пізно ввечері російські окупаційні війська обстріляли з "ураганів" п'ятиповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області. У результаті обстрілу в будинку повністю знищені два під'їзди. Рятувально-пошукова операція триває.