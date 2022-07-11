Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Унаслідок влучання по складу росармії в Новій Каховці ліквідували понад 100 рашистів, - Стратком
Унаслідок влучання по складу росармії в Новій Каховці ліквідували понад 100 рашистів, - Стратком
​Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, - Генштаб
​Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, - Генштаб
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
Перед судом постане колаборант, що був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині, - МВС
Перед судом постане колаборант, що був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині, - МВС
ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість загиблих від удару по будинку в Часовому Яру зросла (оновлено)

Ще понад 20 людей можуть перебувати під завалами. 

Кількість загиблих від удару по будинку в Часовому Яру зросла (оновлено)
Фото: ДСНС

Рятувальники дістали тіла ще пʼятьох людей з-під завалів пʼятиповерхового житлового будинку, обстріляного позавчора росіянами в місті Часів Яр.

Про це йдеться в повідомленні у facebook ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Оновлення. Уточнені дані щодо загиблих навели на каналах ДСНС та МВС у Telegram. 

"Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 20 загиблих осіб, врятовано з під завалів 8 осіб", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: EPA/UPG

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще 22 осіб, з них 1 дитина (хлопчик 9 років).

Від Головного управління залучено 55 осіб та 7 одиниць техніки, два автокрани та два навантажувачі від місцевих органів влади.

Нагадаємо, що 9 липня пізно ввечері російські окупаційні війська обстріляли з "ураганів" п'ятиповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області. У результаті обстрілу в будинку повністю знищені два під'їзди. Рятувально-пошукова операція триває. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також