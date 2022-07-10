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Удар росіян по будинку в Часовому Яру: вже десять загиблих (оновлено)

Пошукова операція продовжується.

Удар росіян по будинку в Часовому Яру: вже десять загиблих (оновлено)
Фото: ДСНС

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру Донецької області збільшилася до 8. 

Про це повідомляє ДСНС.

"О 10:25 на місці проведення пошуково-рятувальних робіт в п’ятиповерховому житловому будинку у м. Часів Яр додатково з-під завалів вилучено тіло однієї загиблої особи. Всього внаслідок ракетного удару загинуло 8 осіб", - йдеться в повідомленні.

9 липня пізно ввечері російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" п'ятиповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області.

За словами глави ОВА Павла Кириленка, в результаті обстрілу в будинку повністю знищені два під'їзди. Місцеві жителі повідомляють, що під завалами будинку, швидше за все, щонайменше 34 людини, в тому числі 9-річна дитина.

Оновлено. Кількість жертв збільшилася, згідно даних ДСНС.

"О 11:26 під час проведення аварійно-рятувальних робіт, виявлено тіло ще загиблої особи (анкетні дані уточнюються). Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 10 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 5 осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти у Маріуполі відмовляються витягувати тіла загиблих з під-завалів житлових будинків.

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