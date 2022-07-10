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За добу 9 липня окупанти втратили сотню осіб, три танки і вісім бронемашин

Найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку.

За добу 9 липня окупанти втратили сотню осіб, три танки і вісім бронемашин
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України сягнули 37 300 осіб вбитими.

Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 37300 (+100) осіб ліквідовано, 
  • танків ‒ 1641 (+3) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 3823 (+8) од, 
  • артилерійських систем – 834 (+2) од, 
  • РСЗВ - 247 (+0) од, 
  • засоби ППО - 108 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 188 (+1) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+2),
  • крилаті ракети - 155 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2694 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Нагадаємо, що артилеристи Королівської бригади розбили колону російських окупантів у Луганській області.

Також українські військові ліквідували дев'ять танків російських окупантів. 

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