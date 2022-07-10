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Спроби росіян просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ провалюються, - голова ОВА

Ворог стягує війська поблизу Білогорівки, обстрілює навколишні населені пункти, завдає авіаційних ударів.

Спроби росіян просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ провалюються, - голова ОВА

Росіяни стягують війська поблизу Білогорівки, обстрілюють навколишні населені пункти – але просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ їм не вдається.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

"Ворог стягує війська поблизу Білогорівки, обстрілює навколишні населені пункти, завдає авіаційних ударів, а швидкоруч окупувати усю Луганщину все ще не в змозі. Тільки упродовж останньої ночі росіяни здійснили сім артилерійських обстрілів і чотири ракетних удари", - написав він у Telegram.

За словами Гайдая, росіяни досі живуть думками про те, як на початку березня "відхопили більшу частину області".

Але, за твердженням керівника області, "то була аж ніяк не блискавична наступальна операція, а розбудова нашими військовими міцної лінії оборони – і як тільки ЗСУ зробили надійні захисні укріплення, цей швидкий наступ добіг кінця".

"За чотири місяці росіяни просунулися на декілька кілометрів, обравши тактику суцільного знищення великих міст. Але вони все ще впевнені у своїх "героїчних" перемогах наприкінці лютого, живуть цим і не хочуть усвідомлювати реальність. А вона їх не дуже тішить", - додав Гайдай.

Нагадаємо, вчора артилеристи Королівської бригади розбили на Луганщині колону окупантів.

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