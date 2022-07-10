Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Олександра Коваль: “Не всіх 500 російських письменників ми повинні знати — можливо, вистачить і десяти”
Олександра Коваль: “Не всіх 500 російських письменників ми повинні знати — можливо, вистачить і десяти”
У Запорізькій області росіяни тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Василівському районі
У Запорізькій області росіяни тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Василівському районі
​Два постріли в Нара – пам’яті Сіндзо Абе
​Два постріли в Нара – пам’яті Сіндзо Абе
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
У Новій Каховці вбили поліцейського-колаборанта, - Сергій Хлань
У Новій Каховці вбили поліцейського-колаборанта, - Сергій Хлань
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти пошкодили сьогодні 10 приватних будинків у Миколаєві

Росіяни знову використовували систему С-300 із снарядами максимального осколкового ураження.

Окупанти пошкодили сьогодні 10 приватних будинків у Миколаєві
Фото: ЕРА/UPG

У суботу, 9 липня окупанти майже одночасно з Кривим Рогом обстріляли і Миколаїв

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Росіяни знову використовували модифіковану зенітно-ракетну систему С-300 зі снарядами максимального осколкового ураження.

“Пошкоджено понад 10 приватних осель, є влучання на територію автотранспортного підприємства, де у внутрішньому дворі перебували десятки цивільних автівок й автобусів, що отримали суттєві пошкодження”, – йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено склад овочевої бази.

Втрат серед місцевого населення нема.

Нагадаємо, станом на 8 липня Миколаїв зазнав збитків від російських окупантів на суму понад 633 млн гривень

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також