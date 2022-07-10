Окупанти пошкодили сьогодні 10 приватних будинків у Миколаєві

У суботу, 9 липня окупанти майже одночасно з Кривим Рогом обстріляли і Миколаїв.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Росіяни знову використовували модифіковану зенітно-ракетну систему С-300 зі снарядами максимального осколкового ураження.

“Пошкоджено понад 10 приватних осель, є влучання на територію автотранспортного підприємства, де у внутрішньому дворі перебували десятки цивільних автівок й автобусів, що отримали суттєві пошкодження”, – йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено склад овочевої бази.

Втрат серед місцевого населення нема.

Нагадаємо, станом на 8 липня Миколаїв зазнав збитків від російських окупантів на суму понад 633 млн гривень.