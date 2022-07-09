Війна демонструє, що високі технології перемагають навалу, – Олексій Резніков

Чотири установки HIMARS завдають більше ураження ворогу, ніж класичні гармати 152-го калібру.

На сьогодні тільки перші чотири установки HIMARS, які Україна отримала від країн партнерів, наносять більше ураження ворогу, ніж класичні перевірені часом гармати 152-го калібру.

Про це повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на виступ Олексія Резнікова на бізнес-конференції на платформі Forbes.

"Нам потрібні безпілотники, системи РЕБ та РЕР, системи зв’язку, АСУ і багато-багато іншого озброєння. Аби зберегти життя наших воїнів, треба щоб у нас воювали дрони. Сучасна війна продемонструвала, що саме високі технології перемагають навалу, – цитує Олексія Резнікова сайт Міноборони.

Нагадаємо, нещодавно Резніков запропонував демілітаризувати європейську частину Росії.

Також міністр оборони, під час саміту НАТО в Мадриді, закликав Захід надати Україні більше зброї.