Нам потрібно більше зброї. Російська армія велика, треба її зупинити. Альтернативи нема, – Резніков

Українські захисники завдяки підтримці союзників використовують сучасніше озброєння, ніж російські загарбники. Однак окупанти переважають кількісно, тож Україні потрібно більше зброї.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у Facebook. Він опублікував відео з оборонцями країни, які ведуть бої проти росіян.

Міністр зазначив, що на фронті окупанта нищать надсучасні артилерійські системи поруч із зенітними установками, яким по 80 років. Також проти росіян використовують їхнє трофейне озброєння.

"Але мушу сказати прямо – нам потрібно більше зброї. російська армія велика і для того, щоб знизити загрозу для всього світу, нам треба її зупинити. Альтернативи, схоже, нема. А країна-терорист є, і вона все ще вкрай агресивна", – наголосив Резніков.

Він додав, що сьогодні, під час саміту НАТО, РФ вбиває мирне населення європейської країни.

"Нищить міста на кордоні з країнами-членами НАТО. Саме ви сьогодні раз і назавжди можете вирішити питання: зупинити вбивць тут і зараз або дозволити їм військову експансію на наступні країни", – підкреслив Олексій Резніков.

Нагадаємо, сьогодні в Мадриді лідери країн-членів Альянсу ухвалили нову концепцію, в якій РФ позначили як основну загрозу. Раніше вона була стратегічним партнером.

"Сильна і незалежна Україна є життєво необхідною для стабільності Євроатлантичного простору. Поведінка Москви відображає модель агресивних дій Росії відносно її сусідів та більш широкої трансатлантичної спільноти", – вказано також у документі.

Лідери країн Альянсу також наголосили, що лишаються відданими рішенню саміту в Бухаресті 2008 року, згідно з яким Україна і Грузія можуть приєднатися до НАТО в майбутньому.