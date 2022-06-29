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​В Україні заарештували 94 контейнери російських компаній

Наразі майно на 18 млн гривень передали АРМА.

​В Україні заарештували 94 контейнери російських компаній
Фото: Нацполіція

В Україні накладено арешт на майно російських компаній на суму майже 18 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Наразі 94 універсальні контейнери, за допомогою яких перевозили різноманітні товари, передані в комерційне управління до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Встановлено, що фактичні власники майна отриманий дохід від його користування виводять на рахунки російських та офшорних компаній.

"Відтак ці кошти можуть використовуватися для фінансування збройних сил ворога та інших незаконних військових формувань. Окрім того, аби уникнути примусового вилучення об’єктів права власності РФ та її резидентів, вони можуть запроваджувати різні схеми та механізми для приховування кінцевих власників майна", - пояснили в НПУ.

Нагадаємо, раніше в Україні арештували майно громадянина РФ на майже 1,3 млрд гривень. Порушник приховував фактичні доходи та ухилився від сплати обов’язкових платежів на суму понад 18,6 млн грн.

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