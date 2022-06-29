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Блок НАТО анонсував додаткову допомогу для України: зосередиться на летальній і нелетальній підтримці

Єнс Столтенберг розповів про домовленості щодо допомоги українцям. 

Блок НАТО анонсував додаткову допомогу для України: зосередиться на летальній і нелетальній підтримці
Фото: EPA/UPG

Лідери країн-членів НАТО пообіцяли подальшу підтримку для України, зокрема і збройну.

The Guardian пише, що генеральний секретар Єнс Столтенберг, відповідаючи на питання журналіста про те, як члени Альянсу сприйняли звернення до них президента Володимира Зеленського, сказав, що "повідомлення лідерів у залі засідань стало дуже сильною особливою підтримкою".

"Не тільки особливою підтримкою, а фактично анонсували додаткові системи, озброєння, обладнання, яке члени НАТО зараз постачають до України. Це послання в словах і справах", – заявив він.

Столтенберг додав, що дуже очевидно, що союзники готуються до довгої війни. 

"Війни непередбачувані, але ми маємо бути готові до довгострокової перспективи. І це був чіткий сигнал для всіх у кімнаті президента Зеленського", – зазначив він. 

Столтенберг наголосив, що між тим, чого Україна зможе досягти за столом перемовин, є тісний звʼязок з тим, що вона може досягти на полі бою. 

"І тому зараз ми зосереджені на тому, щоб підтримати їх на полі бою за допомогою великої кількості різноманітних типів летальної й нелетальної підтримки", – наголосив генсек.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, під час виступу перед очільниками країн НАТО Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібна велика кількість сучасної артилерії, протиракетна і протиповітряна оборона. 

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