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​Розвідка оприлюднила ще один доказ звірств російських окупантів у Херсоні

Рашистам також дали завдання провести в місті зачистку від тіл.

​Розвідка оприлюднила ще один доказ звірств російських окупантів у Херсоні
Фото: тг канал Белгород Новости

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перехоплену розмову рашистів, у якій окупант розповів своїй дівчині про звірства над жителями Херсона.

Загарбники з гармати розстрілювали цивільних, а потім машинами їх переїжджали.

Також окупанти отримали завдання провести зачистку в місті.

"Гарантуємо, що для усіх воєнних злочинців буде справедлива відплата!" – наголосили в українській розвідці.

Нагадаємо, днями ГУР перехопило розмову, у якій загарбник розповів про пограбування осель на окупованих територіях.

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