​Розвідка оприлюднила ще один доказ звірств російських окупантів у Херсоні

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перехоплену розмову рашистів, у якій окупант розповів своїй дівчині про звірства над жителями Херсона.
Загарбники з гармати розстрілювали цивільних, а потім машинами їх переїжджали.
Також окупанти отримали завдання провести зачистку в місті.
"Гарантуємо, що для усіх воєнних злочинців буде справедлива відплата!" – наголосили в українській розвідці.
Нагадаємо, днями ГУР перехопило розмову, у якій загарбник розповів про пограбування осель на окупованих територіях.