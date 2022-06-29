На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
Індонезія: недооцінений партнер
Індонезія: недооцінений партнер
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСвіт

Міжнародна група REPO заблокувала російські активи на $30 млрд

Здебільшого це - активи на рахунках.

Міжнародна група REPO заблокувала російські активи на $30 млрд

Створена США міжнародна група з пошуку російських активів здійснила заходи із заморожування або блокування активів РФ на суму понад $30 млрд.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Робоча група "Російські еліти, довірені особи та олігархи" (REPO) вдалася до широкої, багатосторонньої координації, щоб заблокувати або заморозити підсанкційні російські активи на суму понад $30 млрд", - йдеться у заяві групи, опублікованій на сайті американського Мінфіну.

Зазначається, що здебільшого це - активи на рахунках.

США також "заморозили або заарештували дороге майно осіб, які перебувають під санкціями, і жорстко обмежили росіянам під санкціями доступ до міжнародної фінансової системи".

У заяві наголошується, що в подальші місяці робоча група США продовжить відстежувати підсанкційні російські активи. Мінфін також нагадав, що після військового вторгнення Росії в Україну західні країни заморозили близько $300 млрд активів Центробанку РФ.

До REPO входять також представники Австралії, Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше в Україні арештували майно громадянина РФ на майже 1,3 млрд гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також