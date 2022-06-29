Блокада Росією українських портів підриває глобальну продовольчу безпеку, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяви МЗС РФ про те, що експорт українського продовольства нібито блокує Захід, а не сама Росія.

Так, спікерка МЗС РФ заявила: "РФ готова експортувати десятки мільйонів тонн зерна, якщо Захід припине блокування постачання продовольства".

Коментуючи це, речник українського дипвідомства Олег Ніколенко наголосив, що саме блокада Росією морських портів України підриває глобальну продовольчу безпеку.

"Тепер Росія каже, що Захід перешкоджає експорту продовольства. У них ніколи не вистачає виправдань. Блокада Росією морських портів України підриває глобальну продовольчу безпеку. Якщо українське зерно не буде звільнено, світ чекає голод. Мільйони людей стали заручниками брудних ігор Москви", - написав Ніколенко у своєму Twitter.

Нагадаємо, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Окупанти також блокують експорт зерна та іншого продовольства з українських портів. Днями до переговорів про розблокування долучалася Туреччина, однак наразі поки що ніяких домовленностей не досягнуто.

За попереднім планом, Туреччина готова надати кораблі свого військового флоту для супроводу суден із зерном від українських портів до турецьких. Своєю чергою, постійний координатор ООН у Туреччині Альваро Родрігес заявив, що Росія вимагає часткового скасування санкцій в обмін на деблокаду українських портів для вивезення зерна.

Раніше високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель заявив про те, що війна Росії проти України та блокада українських портів, що перешкоджає експорту мільйонів тонн зерна та становить загрозу голоду у світі, є воєнним злочином, за який РФ буде нести відповідальність.