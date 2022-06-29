Індонезія підтримає українську систему охорони здоров'я і допоможе у відновленні медичної інфраструктури, зруйнованої російськими окупантами.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я з посиланням на очільника МОЗу Віктора Ляшка.
Під час візиту в Україну президент Індонезії Джоко Відодо разом із своєю першою леді відвідали Український науково-практичний центр ендокринної хірургії. Вони передали гуманітарну допомогу закладу, зокрема необхідні ліки, медичні вироби та розхідні матеріали.
Гості разом із міністром охорони здоров'я України поспілкувалися з внутрішньо переміщеними пацієнтами, які евакуювалися з небезпечних регіонів і лікуються в медичному закладі.
Нагадаємо, сьогодні президент Індонезії Джоко Відодо прибув до Києва. Він відвідав Ірпінь та зустрівся з Володимиром Зеленським.