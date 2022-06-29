На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
Індонезія: недооцінений партнер
Індонезія: недооцінений партнер
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСвіт

Настав час подвоїти зусилля та забезпечити перемогу України над РФ, - Трасс

Голова МЗС Британії вважає, що президент Зеленський має вести переговори з агресором із позиції сили

Настав час подвоїти зусилля та забезпечити перемогу України над РФ, - Трасс
Фото: ЕРА/UPG

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає, що партнери України мають подвоїти зусилля та забезпечити перемогу України над Росією.

Про це вона написала у своєму Twitter.

Важливо, наголосила Трасс, щоб президент України Володимир Зеленський міг вести переговори з агресором з позиції сили.

"Участь президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО сьогодні надихає. Ми солідарні з боротьбою України за свободу та самовизначення. Настав час подвоїти зусилля та забезпечити перемогу України над Росією, щоб президент Зеленський міг вести переговори з позиції сили", - написала Трасс.

Нагадаємо, 28-30 червня у Мадриді відбувається саміт НАТО. Глави держав та урядів розглядають шляхи посилення політики стримування й оборони, розвитку оборонних спроможностей Альянсу у новій ситуації з безпеки, що склалася після вторгнення росії в Україну.

Раніше премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що за підсумками саміту статус Росії буде змінено зі "стратегічного партнера", як було до нині, на "головну загрозу". Це також підтвердив президент Польші Анджей Дуда.

На саміті в режимі відеоконференції також виступив Зеленський. Він наголосив, що Росія не один рік погрожувала розпочати війну, якщо Україна вступить до НАТО. Але Україна не в НАТО, а повномасштабна війна почалася. Президент нагадав, що Україні потрібна сучасна протиракетна і протиповітряна оборони, яка є в країнах НАТО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також