Настав час подвоїти зусилля та забезпечити перемогу України над РФ, - Трасс

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає, що партнери України мають подвоїти зусилля та забезпечити перемогу України над Росією.

Про це вона написала у своєму Twitter.

Важливо, наголосила Трасс, щоб президент України Володимир Зеленський міг вести переговори з агресором з позиції сили.

"Участь президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО сьогодні надихає. Ми солідарні з боротьбою України за свободу та самовизначення. Настав час подвоїти зусилля та забезпечити перемогу України над Росією, щоб президент Зеленський міг вести переговори з позиції сили", - написала Трасс.

Inspiring to have @ZelenskyyUa at the #NATOSummit today. We stand in solidarity with Ukraine’s fight for freedom and self-determination. Now is the time to double down and ensure Ukraine defeats Russia so President Zelenskyy can negotiate from a position of strength. pic.twitter.com/RBNCrDI0iF — Liz Truss (@trussliz) June 29, 2022

Нагадаємо, 28-30 червня у Мадриді відбувається саміт НАТО. Глави держав та урядів розглядають шляхи посилення політики стримування й оборони, розвитку оборонних спроможностей Альянсу у новій ситуації з безпеки, що склалася після вторгнення росії в Україну.

Раніше премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що за підсумками саміту статус Росії буде змінено зі "стратегічного партнера", як було до нині, на "головну загрозу". Це також підтвердив президент Польші Анджей Дуда.

На саміті в режимі відеоконференції також виступив Зеленський. Він наголосив, що Росія не один рік погрожувала розпочати війну, якщо Україна вступить до НАТО. Але Україна не в НАТО, а повномасштабна війна почалася. Президент нагадав, що Україні потрібна сучасна протиракетна і протиповітряна оборони, яка є в країнах НАТО.