НАТО постачатиме Україні зброю стільки, скільки знадобиться, – Шольц

Країни НАТО будуть постачати Україні стільки озброєння, скільки їй знадобиться для війни проти Росії.
Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у Мадриді на полях саміту НАТО, пише The Guardian.
"Це добре, що держави, які зібралися тут, але й багато інших також, роблять свій внесок, щоб Україна могла захиститися – надають фінанси, гуманітарну допомогу, а також зброю, якої Україна невідкладно потребує", – сказав Шольц.
Він додав, що його послання таке: "ми будемо продовжувати робити це – і робити інтенсивно – доти, поки це необхідно для захисту України".
Нагадаємо, українці отримають від Німеччини і Нідерландів ще шість САУ Panzerhaubitze. ФРН заявила, що тепер вичерпала усі свої можливості надання Україні таких самохідних установок.