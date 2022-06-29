НАТО постачатиме Україні зброю стільки, скільки знадобиться, – Шольц

Канцлер Німеччини на полях саміту Альянсу запевнив у продовженні підтримки українців у боротьбі.

Країни НАТО будуть постачати Україні стільки озброєння, скільки їй знадобиться для війни проти Росії.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у Мадриді на полях саміту НАТО, пише The Guardian.

"Це добре, що держави, які зібралися тут, але й багато інших також, роблять свій внесок, щоб Україна могла захиститися – надають фінанси, гуманітарну допомогу, а також зброю, якої Україна невідкладно потребує", – сказав Шольц.

Він додав, що його послання таке: "ми будемо продовжувати робити це – і робити інтенсивно – доти, поки це необхідно для захисту України".

Нагадаємо, українці отримають від Німеччини і Нідерландів ще шість САУ Panzerhaubitze. ФРН заявила, що тепер вичерпала усі свої можливості надання Україні таких самохідних установок.