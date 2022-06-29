НАТО визнає Росію найбільшою загрозою на 10 років, - посол

Альянс повністю солідарний з Україною. Розблокування Туреччиною вступу до НАТО Швеції та Фінляндії — це позитив для України.

У новій стратегічній концепції НАТО визнає Російську Федерацію найбільшою загрозою на 10 років. Альянс повністю солідарний з Україною.

Про це повідомила на брифінгу посол України в НАТО Наталя Галібаренко, передає кореспондент LB.ua.

"По факту саміт НАТО (у Мадриді) стартував сьогодні, бо вчора відбувалася неформальна вечеря для глав держав та урядів… Найближчим часом ми очікуємо ухвалення стратегічної концепції та фінальної заяви саміту. Розглядалося питання ситуації з війною. Та необхідної допомоги від Альянсу. Це головні питання, з якими звертався наш президент. НАТО та члени альянсу мають допомагати чим можливо та скільки це буде необхідно нашій державі. Я можу сказати, що в цьому ми бачимо повну солідарність альянсу з нашою країною", - сказала вона.

Галібаренко також наголосила, що Україна потребує більше зброї та вчасного постачання.

"Саме над цим ми працюємо", - підкреслила вона.

Посол позитивно оцінила рішення розблокування Туреччиною вступу до альянсу Швеції та Фінляндії.

"Для нас це важливо, бо посилюється північний фланг НАТО. І важливо тому, що Росія, яка так прагнула зупинки розширення НАТО, в результаті своєї агресії отримала зовсім протилежне. Тепер приєднаються Швеція та Фінляндія. Вони посилять ряди НАТО. Ці країни, які найближчим часом вступлять в НАТО, одні з наших найбільших друзів. Та офіційно нас підтримують. Для нас це позитив", - зазначила вона.

Галібаренко наголосила, що за чотири місяці повномасштабної агресії Росії ставлення НАТО до агресора змінилося кардинально.

"Якщо порівняти попередню стратегічну концепцію та ту, що буде ухвалена сьогодні на наступні 10 років, то в ній вже Росія буде визначатися як головна та найбільша пряма загроза альянсу та стабільності в Європі. Думаю, це найкраще визначення того, що зараз відбувається. Та реакція Альянсу на війну Росії проти України".

За її оцінками, тепер про дружбу чи діалог членів НАТО з Росією взагалі не йдеться.

"Альянс тепер має посилювати свою стратегію стримування та так само підримувати партнерів, Україну. Бо від нас залежить тепер безпека регіону", - додала посол.

Нагадаємо, 28-30 червня у Мадриді відбувається саміт НАТО. Глави держав та урядів розглядають шляхи посилення політики стримування й оборони, розвитку оборонних спроможностей Альянсу у новій ситуації з безпеки, що склалася після вторгнення росії в Україну.

Раніше премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що за підсумками саміту статус Росії буде змінено зі "стратегічного партнера", як було до нині, на "головну загрозу". Це також підтвердив президент Польші Анджей Дуда.

Очікується, що в межах перемовин союзники домовляться про збільшення кількості сил реагування майже у вісім разів – з 40 000 до 300 000 військових. Контингент буде базуватися у своїх країнах, але його зможуть направляти і в держави східного флангу, де є кордони з Росією.

На саміті через відеозвʼязок виступить і президент України Володимир Зеленський.