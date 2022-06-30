США посилять свою військову присутність у Європі, – Байден

США збільшать свою військову присутність у Європі, розгорнувши у регіоні більше наземних, морських і повітряних сил.

Про це президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив під час саміту блоку НАТО у Мадриді, пише The Guardian.

Байден, зокрема, оголосив про розміщення бригади з 3000 військовослужбовців у Румунії, двох ескадрильй винищувачів F-35 у Великобританії та двох есмінців ВМС в Іспанії.

“США та їхні союзники збираються активізуватися. Ми розбудовуємось. Ми доводимо, що НАТО зараз потрібне більше, ніж будь-коли”, – сказав Байден.

Очікується, що після заяви Байдена члени блоку візьмуть на себе подальші зобов’язання щодо посилення сил на східному фланзі Альянсу.

Нагадаємо, Генсек Нато Єнс Столтенберг заявив, що члени НАТО готові підтримати Україну на полі бою за допомогою великої кількості різноманітних типів летальної й нелетальної підтримки. Він додав, що дуже очевидно, що союзники готуються до довгої війни.