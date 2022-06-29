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ЄСПЛ взяв до розгляду позов України проти Росії, останню про це проінформували

Від України вже було 4 подання та майже 8500 індивідуальних скарг.

ЄСПЛ взяв до розгляду позов України проти Росії, останню про це проінформували
Фото: Вікіпедія/Adrian Grycuk

Європейський суд з прав людини взяв до розгляду позов України проти Росії, повідомляє DW

У пресрелізі суду йдеться, що скаргу прийняли 23 червня, а голова ЄСПЛ Роберт Спано передав справу до четвертої секції суду. Про це проінформували також Росію.

У позові наша держава звинувачує РФ у порушенні низки прав, зафіксованих у Європейській конвенції з прав людини. Це права на життя, заборони тортур та нелюдського поводження, заборони рабства та примусової праці, права на свободу та безпеку, права на повагу до приватного та сімейного життя, свободи релігії, свободи вираження поглядів, свободи зборів та асоціацій, права на ефективний засіб правового захисту та заборони дискримінації. Подано також звинувачення країни-агресора в порушенні права на освіту, права на свободу пересування.

В Європейському суді зазначили, що цьому позову передувало ще чотири подання від України. Також проти РФ подано майже 8500 індивідуальних скарг.

Нагадаємо, днями міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що Україна подала новий масштабний позов до ЄСПЛ. У позові описали і поскаржилися на дії Росії щодо вторгнення у період з 24 лютого по 7 квітня. Надалі, за словами Малюськи, українська сторона буде доповнювати свої позовні вимоги подіями, які відбувалися після 7 квітня. Також Україна в останньому позові додала вимогу про компенсацію завданих збитків.

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