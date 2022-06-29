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МАГАТЕ знову втратило віддалений зв’язок із Запорізькою атомною електростанцією

Перестали надходити дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу.

МАГАТЕ знову втратило віддалений зв’язок із Запорізькою атомною електростанцією

Міжнародне агентство з атомної енергії вкотре втратило зв'язок із Запорізькою атомною електростанцією, повідомляє РБК-Україна.

МАГАТЕ не отримує дистанційно дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на ЗАЕС, яка перебуває під російською окупацією.

В агентстві заявили, що такий інцидент "підкреслює необхідність найближчого приходу МАГАТЕ на об’єкт".

Нагадаємо, міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що російські війська готують провокації на Запорізькій атомній електростанції. Вони збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території АЕС.

Раніше стало відомо, що загарбники зміцнюють окопи поруч із захопленою станцією.

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