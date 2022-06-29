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Росіяни готують провокацію на Запорізькій АЕС

За словами мера Енергодара, вони збираються звинуватити працівників у зберіганні зброї на АЕС. 

Росіяни готують провокацію на Запорізькій АЕС
Фото: Енергоатом

Російські війська готують провокації на Запорізькій атомній електростанції. Вони збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території АЕС.

Про це на своєму каналі в ТГ повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

Окупанти затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше – оговорення себе, що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди.

Росіяни наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів, нібито щоб перевірити їх. Також вони хочуть зупинити насоси, що подають воду на системи безпеки енергоблоків. Якщо це відбудеться, то системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що вже саме по собі є серйозним порушенням та може загрожувати ядерній безпеці. 

Окрім того, росіяни під виглядом перевірки можуть накидати в бетонні чаші що завгодно, і потім звинуватити в зберіганні там зброї українських атомників. 

"Наголошуємо: будь-яка зброя, знайдена на території ЗАЕС, – це зброя окупантів, яку вони використовують для вчинення ядерного тероризму та погроз усьому світові новою страшною катастрофою", – підкреслив Орлов. 

Нагадаємо, 22 червня Орлов повідомив, що співробітників ЗАЕС, які були викрадені росіянами, катують струмом. Окупанти також тиснуть на весь персонал станції і вимагають від них узгоджувати свої дії. 

До того вони кілька разів обстріляли площу біля АЕС, що може обернутися на ядерну катастрофу не тільки для нашої, а й для інших країн. 

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