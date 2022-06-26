Росія знову обстріляла Десну ракетами (доповнено)
Росія знову обстріляла Десну ракетами (доповнено)
З літаків з території Білорусі випустили по околицях Житомира близько 30 ракет. Є втрати
З літаків з території Білорусі випустили по околицях Житомира близько 30 ракет. Є втрати
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
​Ворог намагається оточити підрозділи ЗСУ біля Лисичанська, – Генштаб
​Ворог намагається оточити підрозділи ЗСУ біля Лисичанська, – Генштаб
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Ворог втрачає позиції, - оперативне командування "Південь"
Ворог втрачає позиції, - оперативне командування "Південь"
Модульне містечко в Бородянці: квадратні сантиметри тимчасового життя
Модульне містечко в Бородянці: квадратні сантиметри тимчасового життя
Повідомлення в соцмережах зірвали вихід військових із Сєвєродонецька, - Маляр
Повідомлення в соцмережах зірвали вихід військових із Сєвєродонецька, - Маляр
​У Києві ракета влучила у житловий будинок, є постраждалі (доповнено)
​У Києві ракета влучила у житловий будинок, є постраждалі (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни зводять фортифікаційні споруди біля Запорізької АЕС

Неподалік помічено РСЗВ.

Росіяни зводять фортифікаційні споруди біля Запорізької АЕС
Фото: Енергоатом

Російські окупанти зміцнююють окопи поруч із захопленою Запорізькою АЕС. 

Про це повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" в своєму телеграм-каналі.

Зокрема, вони зводять фортифікаційні споруди.

"Крім того, поруч із селищем Мічурина помічено РСЗВ. Ці потвори цілком серйозно готуються до бойових дій поруч з найбільшим ядерним об'єктом Європи", - зазначили в компанії.

Фото: Енергоатом

Нагадаємо, що російські окупанти знущаються над полоненими жителями Енергодара та працівниками Запорізької АЕС.

Раніше в Енергоатомі повідомили, що окупанти посилюють тиск на працівників Запорізької АЕС. Вимагають погоджувати дії персоналу станції зі своїми командирами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також