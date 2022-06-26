Російські окупанти зміцнююють окопи поруч із захопленою Запорізькою АЕС.

Про це повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" в своєму телеграм-каналі.

Зокрема, вони зводять фортифікаційні споруди.

"Крім того, поруч із селищем Мічурина помічено РСЗВ. Ці потвори цілком серйозно готуються до бойових дій поруч з найбільшим ядерним об'єктом Європи", - зазначили в компанії.

Фото: Енергоатом

Нагадаємо, що російські окупанти знущаються над полоненими жителями Енергодара та працівниками Запорізької АЕС.

Раніше в Енергоатомі повідомили, що окупанти посилюють тиск на працівників Запорізької АЕС. Вимагають погоджувати дії персоналу станції зі своїми командирами.