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Шойгу приїхав на окуповані території України

Він роздав нагороди російським військовим.

Шойгу приїхав на окуповані території України
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ, задіяне на війні в Україні.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

На командних пунктах Шойгу нібито заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій російських Збройних сил на основних операційних напрямках.

Шойгу також роздав нагороди – медалі "Золота Зірка" та Ордена мужності російським військовим, які "виявили героїзм і самовідданість при виконанні бойових завдань" на війні в Україні.

Російські ЗМІ уточнюють, що Шойгу перебуває на окупованих районах Донбасу.

Нагадаємо, 13 травня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів переговори із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

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