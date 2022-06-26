Головне за ніч. Неділя, 26 червня

Ракетні удари по Києву, Лисичанськ у руїнах, саміт G7.

Кілька вибухів пролунало сьогодні зранку в Шевченківському районі столиці.

"Друзі! Кілька вибухів у Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники слідують на місце. Більш детальна інформація – згодом", – написав у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Згодом Кличко повідомив, що з-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі Києва, у який влучила російська ракета, дістали семирічну дівчинку. Вона жива. Зараз рятують її маму.

До ДСНС України повідомлення про пожежу в Шевченківському районі Києва надійшло о 06:29.

Пожежно-рятувальні підрозділи, які негайно прибули на місце події, встановили, що внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння в 9-поверховому житловому будинку на загальній площі 300 кв.м. із частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів.

За попередніми даними, є постраждалі.

На місці задіяно 19 одиниць пожежної техніки та 67 осіб особового складу.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що вчора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, 21 танк і дві крилаті ракети. Минулої доби війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення ліквідовано близько 34 850 російських військових. Про інші втрати загарбників – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що на Донецькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на спробах оточення підрозділів Сил оборони в районі Лисичанська.

В Акваторії Чорного моря в готовності до застосування ракетного озброєння перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Детальніше про оперативну обстановку – у новині.

Після захоплення Сєвєродонецька ворожа армія зосередила усі сили на захопленні останньої фортеці Луганщини – Лисичанська, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Авіаудари завдано по місту, а також в районі Білої Гори. Руйнувань багато – Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо", – йдеться у повідомленні.

На Київщині сьогодні вранці системи протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

"В області працювала ППО – збито одну ракету. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих немає. Не нехтуйте сигналами тривоги. Бережіть себе", – написав у Telegram голова ОВА Олексій Кулеба.

Учора окупанти обстріляли Чернігівську Донецьку, Луганську, Рівненську області та Харків. Уранці пролунали вибухи у Миколаєві.

Про це йдеться у зведенні військово-цивільних адмінстрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 26 червня.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Сумщині, Київщині.

У Німеччині стартує саміт G7.

Зустрічі лідерів країн G7, до яких також приєднаються керівники Аргентини, Індії, Індонезії, Сенегалу та ПАР, відбудуться у ФРН з 26 до 28 червня.

Під час одного із засідань із учасниками саміту дистанційно спілкуватиметься президент України Володимир Зеленський.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!