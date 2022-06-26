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Унаслідок ворожого обстрілу в Києві загорівся будинок, є постраждалі

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу в Шевченківському районі столиці.

Унаслідок ворожого обстрілу в Києві загорівся будинок, є постраждалі
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС у Facebook

26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі Києва.

Про це повідомляє у Facebook ДСНС України.

Зазначається, що на місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Після прибуття бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння в 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів.

“Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м. Наразі проводяться заходи з ліквідації пожежі та рятуванню людей”, – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, є постраждалі.

На місці задіяно 19 одиниць пожежної техніки та 67 осіб особового складу.

Нагадаємо, сьогодні зранку в Шевченківському районі столиці пролунало кілька вибухів. Рятувальники провели евакуацію постраждалих у двох будинках. За попередньою інформацією російські окупанти випустили по Києву та області 14 ракет.

До слова, сьогодні сили ППО збили російську ракету в Київській області. 

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