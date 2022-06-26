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Велика Британія готова надати Україні 525 млн доларів фінансової допомоги

Лондон готовий надати ще 525 млн доларів кредитних гарантій для виділення коштів Світового банку наприкінці року.

Велика Британія готова надати Україні 525 млн доларів фінансової допомоги
Фото: EPA/UPG

Лондон готовий надати ще 525 млн доларів кредитних гарантій для виділення коштів Світового банку наприкінці року. Ці кредити покриватимуть витрати України на заробітну плату державного сектора, утримання шкіл і лікарень.

Про це повідомляє уряд Великої Британії.

Разом з новим пакетом цьогорічна загальна сума фінансової підтримки Великої Британії, з урахуванням кредитних гарантій, сягає 1,5 млрд доларів, а сукупна економічна та гуманітарна допомога – 1,8 млрд доларів.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Борис Джонсон пообіцяв, що Велика Британія продовжить непохитну підтримку українців. Він заявив, що його країна буде забезпечувати "нову політичну, військову та фінансову допомогу від міжнародної спільноти". 

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