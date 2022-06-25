Головне за день. Субота, 25 червня

Вихід із Сєвєродонецька, удари по Рівненщині, обстріл "Джерела нейтронів" та плани Маї Санду. Яким запам’ятається 122-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні нагадав, що РФ на пʼятий день планувала вже захопити всю Україну, а насправді на пʼятий місяць повномасштабної війни влаштовує "ракетну показуху", яка стратегічно для неї нічого не змінює.

"Це не просто руйнація нашої інфраструктури, а також дуже цинічний, прорахований тиск на людей. Але це не нас, а ми дотиснемо. Жодні російські ракети не здатні зламати дух українців", – заявив він.

"Сєвєродонецьк, Донецьк, Луганськ – ми все повернемо. Щотижня ми йдемо до Херсона. Жодного дня не забували про Бердянськ, про Мелітополь, Енергодар і Маріуполь. Всі інші міста України", – підкреслив також глава держави.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українські захисники відбили штурми російських окупантів на Слов’янському і Бахмутському напрямках.

На Слов’янському напрямку зупинено спробу ворожого наступу в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки. А на Бахмутському бійці успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка. Окупанти з втратами відійшли.

Детальніше про ситуацію станом на 18.00 25 червня на інших напрямках – в нашій новині.

Українські військові майже всі вийшли з Сєверодонецька, що не дало можливості росіянам оточити наших воїнів.

"Ситуація досить складна. Наші військові мали відійти на більш укріплені позиції оборонні, які дозволять надалі вести оборону і збережуть життя нашим військовим. Але, на жаль, місто майже залишили. Місто в блокаду не взяли. Військові, які мали відійти на більш укріплені позиції - вийшли, тому оточення не вдалося", - заявив керівник Сєверодонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк.

Російська армія увечері 25 червня завдала ракетних ударів по Рівненській області.

"Повітряна тривога виявилась невтішною для Рівненщини. Завдано двох ракетних ударів по обʼєктах цивільної інфраструктури", – повідомив голова ОВА Віталій Коваль. За попередніми даними, жертв немає.

Цієї ночі Росія випустила по Україні 48 крилатих ракет.

"Росія все ще намагається залякати Україну, викликати панічні настрої та змусити боятися Z-монстрів… Україна все знає, до всього готова й обов’язково за все зло покарає…" – написав у твіттері радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Російські війська у суботу, 25 червня, обстріляли дослідницьку ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів" у Харкові.

Будівля інституту, де вона розташована, зазнала значних пошкоджень, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

Системи залпового вогню M142 HIMARS вже використовуються українськими військовими.

"Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території. Дякуємо Американському народу за надане озброєння! Наша мета - Перемога", - написав у Facebook Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Президент Володимир Зеленський звільнив надзвичайних та повноважних послів України у п'яти країнах – Грузії, Словаччині, Португалії, Ісламській Республіці Іран та Лівані.

Також президент призначив Василя Мирошниченка надзвичайним і повноважним послом України в Новій Зеландії, а Валерія Євдокимова надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Таджикистан.

Депортовані українці зможуть повернутись на Батьківщину, навіть якщо в них у фільтраційних таборах відібрали паспорти.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук. За її словами, нині розробляються безкоштовні автобусні маршрути для українців, які пройшли фільтраційні табори і через треті країни хочуть повернутись додому.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Україна не змінить євроінтеграційну політику, щоб не втратити статус кандидата в члени ЄС. За виконанням всіх необхідних вимог пильнуватимуть і самі українці.

Про це Клімкін розповів у програмі "Міжнародна п’ятниця" з Олександром Демченком на LB.live.

"Ніяких сірих зон вже не буде, не буде ніяких місточків. Європейський Союз зрозумів, не тільки політики, але й люди, що насправді тільки рух вперед, тобто назад шляху не буде. Але цей шлях і для нас буде дуже таким... Насправді, це трансформація країни. Полишаємо все пострадянське, що залишилось", – вважає Клімкін.

Повний випуск програми дивіться на каналі LB live або в нашій новині.

Павло Клімкін також вважає, що Росія має план усунення від влади в Білорусі Олександра Лукашенка.

"В Росії точно є плани перезавантажити Лукашенка. Там є клани, які хочуть позбутися. А для Лукашенка посада – це шанс на реінкарнацію, на голову парламенту союзної держави чи щось таке. І, думаю, що вони Лукашенка дотиснуть. Тільки – до чого?" – зазначив Клімкін.

На його думку, крім провокацій проти України, є ризик провокацій на литовському чи польському кордонах. Дивіться програму "Міжнародна п’ятниця", почуєте ще багато цікавого!

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що його країна продовжить дотримуватися санкційного режиму щодо обмежень на транзит до Калінінградської області та не реагуватиме на погрози з Росії.

"Цілком зрозуміло, що Литва повинна і застосовуватиме санкції ЄС. Литва повинна і зберігати контроль над товарами, що провозяться через її територію, і про жодні "коридори" не може бути й мови, як не може бути й мови про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля", – заявив литовський президент.

Президент Молдови Мая Санду сказала, що планує відвідати Київ.

"Є це у планах. Але подробиці я розповім, коли ми підтвердимо всі моменти", - сказала Санду.

У день, коли російська армія випустила по українцях з білоруської території півсотні ракет, Олександр Лукашенко зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі. Збіг?

Путін пообіцяв Лукашенку доставити в Білорусь російські ракетні установки "Іскандер-М", які можуть "застосовувати як балістичні, так і крилаті ракети, як в звичайному, так і в ядерному виконанні".

Насправді російські "іскандери" вже давно стоять у Білорусі біля українського кордону. Ворожа армія стріляє з них по українських областях, зокрема такі обстріли були й цієї ночі.

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