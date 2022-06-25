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Литва і надалі обмежуватиме транзит до Калінінградської області РФ, - Науседа

Він запропонував Єврокомісії провести консультації.

Литва і надалі обмежуватиме транзит до Калінінградської області РФ, - Науседа
Фото: lrp.lt

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що його країна продовжить дотримуватися санкційного режиму щодо обмежень на транзит до Калінінградської області та не реагуватиме на погрози з Росії. 

Про це йдеться в Facebook Науседи.

"Цілком зрозуміло, що Литва повинна і застосовуватиме санкції ЄС. Литва повинна і зберігати контроль над товарами, що провозяться через її територію, і про жодні "коридори" не може бути й мови, як не може бути й мови про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля", – заявив литовський президент.

Водночас він запропонував Єврокомісії провести консультації, щоб запроваджені санкції не завдали шкоди ні інтересам Литви, ні міжнародним угодам.

"Тільки діючи разом ми досягнемо того, що санкції були болючими для країни-агресора", - додав він.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив про те, що звинувачення Росії на адресу Вільнюса щодо обмеження транзиту товарів до Калінінграду є частиною її війни із Заходом.

Литва також вказує, що сухопутний транзит між Калінінградом і Росією не припинено, триває перевезення як пасажирів, так і вантажів, що не потрапили під санкції.

Російське МЗС висловило "рішучий протест" главі представництва ЄС у Росії Маркусу Едереру через поширення обмежень на вантажний транзит між Калінінградською областю та іншою територією РФ і вимагає негайного їхнього скасування.

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