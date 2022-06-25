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Польща попросить розмістити у себе бригадну групу НАТО

Міністр оборони підтвердив.

Польща попросить розмістити у себе бригадну групу НАТО
Мариуш Блащак
Фото: jaime48.wordpress.com

Польща на саміті НАТО в Мадриді попросить розмістити на своїй території бригадну бойову групу союзників. 

Про це повідомляє Polska Times.

Міністр оборони Польщі Матеуш Блащак заявив, що НАТО потребує зміцнення східного флангу.

"Підтверджую, що ми хочемо розмістити в Польщі бригадну групу структур НАТО", - сказав Блащак.

За його словами, на Варшавському саміті в 2016 році було ухвалено рішення про створення батальйонних бойових груп за участю союзних військ у Польщі.

"Ми добиваємося, щоб в Мадриді були прийняті рішення щодо подальшого підвищення їх потенціалу як елемента посилення стримування і оборони східного флангу НАТО", - сказав міністр.

Нагадаємо, що на саміті НАТО в Мадриді наступного тижня лідери держав альянсу оголосять про нові зобов'язання щодо формування сил, щоб посилити оборону і потенціал стримування блоку.

Саміт НАТО відбудеться 29-30 червня в Мадриді.

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