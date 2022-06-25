На Хмельниччині сили ППО збили дві ракети окупантів

Уламки впали у лісі та сільському саду.

У суботу, 25 червня, сили протиповітряної оборони збили у Хмельницькій області дві російські ракети.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Telegram.

За його словами, 25 червня, під час повітряної тривоги наші сили ППО збили дві ракети.

"Падіння уламків відбулося у лісі в Кам’янець-Подільському районі. Травмованих немає. Уламки від іншої ракети впали в сільському саду однієї з територіальних громад Хмельницького району. Загиблих та травмованих нема. Пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках", - сказав Гамалій.

У ніч на 25 червня повітряні тривоги не стихали в багатьох областях. Ударів було завдано по Житомирській і Чернігівській області. На Житомирщині обстріляли військові обʼєкти. За попередніми даними, загинула одна людина, ще одна – поранена.

На Чернігівщині вороги вгатили по навчальному центру ЗСУ "Десна". Є руйнування.

Також Росія завдала ракетного удару по Львівщині. Ракети летіли з Чорного моря.