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На Хмельниччині сили ППО збили дві ракети окупантів

Уламки впали у лісі та сільському саду.

На Хмельниччині сили ППО збили дві ракети окупантів
Ілюстративне фото
Фото: Центр стратегічних комунікацій

У суботу, 25 червня, сили протиповітряної оборони збили у Хмельницькій області дві російські ракети.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Telegram. 

За його словами, 25 червня, під час повітряної тривоги наші сили ППО збили дві ракети. 

"Падіння уламків відбулося у лісі в Кам’янець-Подільському районі. Травмованих немає. Уламки від іншої ракети впали в сільському саду однієї з територіальних громад Хмельницького району. Загиблих та травмованих нема. Пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках", - сказав Гамалій. 

У ніч на 25 червня повітряні тривоги не стихали в багатьох областях. Ударів було завдано по Житомирській і Чернігівській області. На Житомирщині обстріляли військові обʼєкти. За попередніми даними, загинула одна людина, ще одна – поранена.

На Чернігівщині вороги вгатили по навчальному центру ЗСУ "Десна". Є руйнування. 

Також Росія завдала ракетного удару по Львівщині. Ракети летіли з Чорного моря. 

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