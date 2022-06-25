Росія усуває генералів від командування операціями у війні проти України, – міноборони Великобританії

Йдеться щонайменше про двох.

Україна, схоже, перебудовує оборону на ділянці Сєвєродонецьк-Лисичанськ, оскільки російські бронетанкові частини продовжують наступати на південні околиці району зосередження.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великобританії, опублікованому в твіттері.

За їхніми даними, від початку червня найвище командування Росії, найвірогідніше, усунуло кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні проти України.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 June 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/JiISX2dQ0h — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 25, 2022

Усунені командувач Повітряно-десантними військами генерал-полковник Андрій Сердюков і командувач Південного угруповання військ генерал армії Дворніков.

Дворніков якийсь час, схоже, виконував обовʼязки головного оперативного командира.

Розвідники Великобританії вважають, що тепер командування може перейти генерал-полковнику С. Суровікіну, оскільки це угруповання продовжує грати ключову роль на Донбасі. Суровікін за свою тридцятирічну карʼєру відзначився звинуваченнями в корупції і жорстокості.

Нагадаємо, ворог вчора намагався зайти на південні околиці Лисичанська, але невдало. Оборонці тримають місто.