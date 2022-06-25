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Росія усуває генералів від командування операціями у війні проти України, – міноборони Великобританії

Йдеться щонайменше про двох. 

Росія усуває генералів від командування операціями у війні проти України, – міноборони Великобританії
Фото: EPA/UPG

Україна, схоже, перебудовує оборону на ділянці Сєвєродонецьк-Лисичанськ, оскільки російські бронетанкові частини продовжують наступати на південні околиці району зосередження.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великобританії, опублікованому в твіттері. 

За їхніми даними, від початку червня найвище командування Росії, найвірогідніше, усунуло кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні проти України. 

Усунені командувач Повітряно-десантними військами генерал-полковник Андрій Сердюков і командувач Південного угруповання військ генерал армії Дворніков. 

Дворніков якийсь час, схоже, виконував обовʼязки головного оперативного командира. 

Розвідники Великобританії вважають, що тепер командування може перейти генерал-полковнику С. Суровікіну, оскільки це угруповання продовжує грати ключову роль на Донбасі. Суровікін за свою тридцятирічну карʼєру відзначився звинуваченнями в корупції і жорстокості.

Нагадаємо, ворог вчора намагався зайти на південні околиці Лисичанська, але невдало. Оборонці тримають місто. 

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