Росія усуває генералів від командування операціями у війні проти України, – міноборони Великобританії

Україна, схоже, перебудовує оборону на ділянці Сєвєродонецьк-Лисичанськ, оскільки російські бронетанкові частини продовжують наступати на південні околиці району зосередження.
Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великобританії, опублікованому в твіттері.
За їхніми даними, від початку червня найвище командування Росії, найвірогідніше, усунуло кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні проти України.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 June 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 25, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/6ZeAf3s37w
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/JiISX2dQ0h
Усунені командувач Повітряно-десантними військами генерал-полковник Андрій Сердюков і командувач Південного угруповання військ генерал армії Дворніков.
Дворніков якийсь час, схоже, виконував обовʼязки головного оперативного командира.
Розвідники Великобританії вважають, що тепер командування може перейти генерал-полковнику С. Суровікіну, оскільки це угруповання продовжує грати ключову роль на Донбасі. Суровікін за свою тридцятирічну карʼєру відзначився звинуваченнями в корупції і жорстокості.
Нагадаємо, ворог вчора намагався зайти на південні околиці Лисичанська, але невдало. Оборонці тримають місто.