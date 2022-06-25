Ранкові удари по Миколаєву, збиті над Хмельниччиною ракети і атаки на військові обʼєкти, – ОВА підбили підсумки доби

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині.

У Львівьскій області сьогодні о четвертій ранку відбулись кілька ракетних ударів по військовому об’єкту на Яворівщині. Дві ракети було збито. Інформація щодо наслідків та постраждалих наразі уточнюється. В Хмельницькій області вночі ППО збила 2 ракети Уламки впали в лісі Камʼянець-Подільського району, травмованих нема, повідомили в зведенні ОВА станом на ранок.

Уламки другої ракети впали в сільському саду в Хмельницькому районі. В кількох житлових будинках пошкодило вікна і двері, жертв і потерпілих немає.

В Житомирській області о 4:15 внаслідок числених ракетних ударів зафіксовано незначні пошкодження об’єктів інфраструктури. Є інформація про одного загиблого та одного пораненого. Деталі з’ясовуються.

В Чернігівській сьогодні зранку ворог завдав масового ракетного удару по селищу Десна. Є руйнування інфраструктури. Попередньо, жертв немає. Інформація уточнюється.

На Дніпропетровщині ворог знову обстріляв Криворізький район, що межує з Херсонщиною. Дві громади – Широківську та Зеленодольську. У Зеленодольській громаді є руйнування житла. Постраждала літня жінка.

У Харкові вчора ввечері російські снаряди влучили по інфраструктурі в Київському районі, горіли офісні приміщення.

Також виникла пожежа в приватному будинку. Попередньо, постраждалих немає.

Близько п’ятої ранку обстріли відновилися в Чугуєві та Чугуївському районі. Горіли приватні будинки та господарчі споруди. Госпіталізували 85-річну жінку. Загалом протягом доби по області поранення отримали пʼять осіб. Загинула одна людина в Балаклії.

В Луганській ворог атакував промзону Сєвєродонецька, намагався зайти у Лисичанськ із півдня та блокувати місто. По Лисичанську вгатили з авіації. Сєвєродонецьк потерпав від артилерії. Зокрема, села Синецький та Павлоград, територія Сєвєродонецького об’єднання "Азот" та "Склопластика". Також обстріляні Вовчоярівка, Білогорівка та Лоскутівка. В районах Метьолкіного, Сиротиного та Воронового російська армія проводить штурмові дії, аби витиснути підрозділи українських військових із зазначених районів. У Лисичанську двоє загиблих, троє поранених, з них – двоє дітей.

У Донецькій області протягом ночі продовжувались артилерійські та мінометні обстріли по позиціях та населених пунктах області. Зафіксовано артобстріли по м.Мар'їнка, м.Красногрівка, с.Новомихайлівка, Авдіївки (вночі – центральної міської лікарні, близько 4 ранку – центральної частини міста) та міста Українськ.

Протягом доби обстріли велись зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Град", РСЗВ "Ураган", відбувся удар ракетою ЗРС С-300. Під ворожим вогнем Авдіївка (залізнична тягова підстанція), Бахмут, Красногорівка (житловий сектор), Курахове (завод "Електросталь"), Українськ, смт Гродівка, с. Богданівка, с. Карлівка, с. Первомайське, с. Південне. Загинуло пʼятеро цивільних, чотири людей поранено.

Миколаїв зранку зазнав численних обстрілів. Інформація щодо наслідків уточнюється.

У Баштанському районі тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Також продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Миколаївському районі сьогодні зранку с. Первомайське Первомайської громади зазнало обстрілів, в результаті яких – значні руйнації будівель та електричного трансформатора.

Близько 06:50 зафіксовані прильоти в с. Костянтинівка Костянтинівської громади. Одна людина поранена. Також сьогодні зранку обстрілів зазнало село Лимани Галицинівської громади. Наслідки уточнюються.

В Херсонській області 26 днів мешканці перебувають без мобільного та Інтернет-зв’язку, з кожним днем ситуація лише загострюється, зокрема, стає все тяжче зняти пенсію та зарплату з карток.

Великий тиск продовжується на освітян та медиків. Місцеві колоборанти заявляють про підготовку до нового навчального року, який буде за новою російською програмою, з новими підручниками та вчителями. З початку липня анонсують і роботу медзакладів під керівництвом окупантів. Херсонщина залишається у критичному стані.

Нагадаємо, за повідомленнями від голів ОВА, ракети на Чернігівщину та Житомирську область цієї ночі летіли з території Білорусі. По Львівщині вдарили з Чорного моря.