ЗСУ зупинили штурм ворога в Харківській області та наступ за Бахмутським напрямком. Ворог намагається блокувати Лисичанськ

Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по військових та критичних об’єктах цивільної інфраструктури.

На Волинському і Поліському напрямках ситуація стосовно білоруських збройних сил суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза застосування ракет з території Білорусі, повідомили в Генеральному штабу ЗСУ на початку 122 доби протистояння українців повномасштабному вторгнення російської армії.

На Сіверському напрямку, для прикриття ділянки російсько-українського кордону, у Брянській та Курській областях противник утримує до трьох батальйонних тактичних груп і підрозділи повітряно-десантних військ.

Ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі на Сумщині. Окупанти продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брянської області.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій. Здійснив артилерійські обстріли по елементах інфраструктури в районах міста Харкова та В’ялівського водосховища. Дії ворожої штурмової групи в районі населеного пункту Удинаші воїни рішуче придушили. Противник відійшов. Завдав авіаудару з вертольотів Ка-52 в районі населеного пункту Явірське.

На Слов’янському напрямку противник зосередився на веденні наступу в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Обстріляли наші позиції поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного. Намагається вести штурмові дії в напрямку Довгеньке – Мазанівка, бій триває. Завдали авіаудару неподалік Дібровного.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ.

На Краматорському напрямку активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження наших підрозділів із мінометів та реактивної артилерії у районах Райгородка і Стародубівки.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня. З метою витіснення наших підрозділів ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине та Воронове.

На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворожої у напрямку Володимирівка – Покровське. Після вогневого впливу противник відійшов. Підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії окупанти ведуть наступ в напрямку Пилипчатине – Покровське, бойові дії тривають. У напрямку Роти – Вершина ворог просунувся на один кілометр.

Окупанти намагаються на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках вести сковувальні дії та утримувати зайняті рубежі. На Запорізькому напрямку – ведуть оборону.

Ворог намагався взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата – Костянтинівка і вів бій у напрямку Василівка – Кам’янка. Наші захисники дали рішучу відсіч. Противник з втратами відступив.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Ведуть розвідку, удосконалюють інженерне обладнання позицій та намагаються не допустити перегрупування наших військ.

Для відновлення раніше втраченого положення, силами до ротної тактичної групи, ворог вів наступ у напрямку Потьомкине – Високопілля Херсонської області, успіху не мав, відійшов.

Вів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Старосілля.

В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до нанесення ракетних ударів по об’єктах на території України ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування “Калібр”.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Посилюється партизанський рух на тимчасово захоплених територіях.

Нагадаємо, окупанти завдають ракетних ударів по обʼєктах інфраструктури в різних областях України. Повітряна тривога сьогодні зберігалася майже всю ніч.