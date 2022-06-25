Кияни обрали кращу квітково-патріотичну композицію

Голосування тривало з 8 до 21 червня.

В конкурсі на найкращу квітково-патріотичну композицію Києва переміг квітник “Київська Мадонна з немовлям”, розроблений та висаджений озеленювачами Солом’янського району.

Про це повідомила пресслужба Київради.

Композиція-переможець отримала 42% голосів киян.

Інсталяцію “Київська Мадонна з немовлям” створили на транспортній розв’язці на вул. Гетьмана. Площа квітника складає 149 кв. м., для нього висадили 37 тис. квітів: маргаритки, бегонія, ірезіне, тагетис, цинерарія, нафаліум, традисканція, альтернатера, лаванда, калібрахоа. Також були використаніі елементи з фанери та 1,5 тонни білої мармурової крихти.

Всього у голосуванні було представлено майже 30 квітково-патріотичних композицій, зокрема квітник у вигляді знаменитої марки з російським кораблем та композиція “Літак “Мрія”, за основу якого взятий дитячий малюнок.

Нагадаємо, Київський іподром запрошує киян та гостей міста відвідати о 13:00 26 червня кінні перегони, які будуть присвячені містам-героям України.