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Україна здобула статус кандидата у ЄС – він не впав з неба, тож пишаємось цим, - Зеленський

Україна багато зробила, щоб отримати цей статус.

Україна здобула статус кандидата у ЄС – він не впав з неба, тож пишаємось цим, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогоднішні весь день обговорюють історичне рішення саміту ЄС – надання Україні статусу кандидата. Обговорюють, які умови Україні належить виконати, як важко це буде зробити та скільки років це займе, і так далі.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Ми кажемо: Україні надали статус кандидата в ЄС. Давайте говорити: Україна здобула статус кандидата в ЄС. Хіба він упав нам з неба? Хіба ми мало пройшли й зробили?” - запитав Зеленський.

Він порівняв входження до ЄС зі сходженням на Еверест - Україна досягнула передостанньої точки, вже подолав 7 тисяч метрів. 

“Сьогодні ми акцентуємо увагу на семи вимогах ЄС. Так. Це правда. Але хіба це лякає нас? Ні. Бо перед цим ми успішно виконали сотні”, - запевнив президент.

Він нагадав, що колись українці стояли в чергах за візами, здавали купу документів, не мали електронних декларацій та контролю за чиновниками.  

Але Україна провела приватизацію, земельну реформу, відкрила виборчі списки. А ще - децентралізація, НАЗК, Антикорупційний суд, ЦНАПи, державні послуги в інтернеті. Дія. Спліт. Анбандлінг. Концесія. Спільний авіаційний простір. Промисловий безвіз. Деолігархізація.

“Багато чого було зроблено. Саме зроблено! Давайте не забувати це. Давайте пишатися собою. Поважати себе”, - закликав президент.

Він нагадав, що Україна відкинула росіян, і переможе їх. І це не ляпас Москві, а  оплески Україні. І саме тому хочуть бачити нас у єдиній родині. 

Нагадаємо, Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Відповідне рішення ухвалено лідерами країн-членів ЄС на саміті Євроради.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що отримання Україною статусу кандидата до ЄС є перемогою, яку країна чекала багато років.

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