Зеленський присвоїв морській авіаційній бригаді ім’я Героя України Ігоря Бедзая

Ігор Бедзай загинув під час виконання бойового завдання.

10-й морській авіаційній бригаді Військово-Морських Сил ЗСУ присвоєно ім’я Героя України полковника Ігоря Бедзая.

Про це йдеться в Указі № 446/2022 від 24 червня, опублікованому на сайті президента України.

“Присвоїти 10 морській авіаційній бригаді Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім'я Героя України полковника Ігоря Бедзая”, - йдеться в документі.

Відтепер її слід іменувати - 10 морська авіаційна бригада імені Героя України полковника Ігоря Бедзая Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Нагадаємо, заступник командувача ВМС ЗСУ з авіації полковник Ігор Бедзай загинув 7 травня, борючись із російськими окупантами.

Ігор Бедзай станом на 2014 рік був в.о. командира 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ.

2014 року 10-та бригада морської авіації стала єдиним підрозділом Збройних сил, який зумів вивести з окупованого Криму свою бойову техніку. Ризикована операція з порятунку літаків та гелікоптерів під дулами автоматів окупантів була проведена під керівництвом Бедзая.

Полковник був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, а у 2018 році отримав нагородну зброю.

"Фактично завдяки лідерству Ігоря Володимировича ми зберегли Морську авіацію. Загинув він під час виконання бойового завдання, у складі екіпажу морського вертольоту Мі-14 від ракети російського винищувача. Загинув у небі яке любив і боронив", - написав у Facebook керівник Українського мілітарного центру Тарас Чмут.