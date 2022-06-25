СБУ викрила агентурну мережу ГРУ, до складу якої входив нардеп Деркач
СБУ викрила агентурну мережу ГРУ, до складу якої входив нардеп Деркач
Наразі окупанти не планують наступу на всю територію Запорізької та Херсонської областей, - Мотузяник
Наразі окупанти не планують наступу на всю територію Запорізької та Херсонської областей, - Мотузяник
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Українські десантники збили російський вертоліт “Алігатор”
Українські десантники збили російський вертоліт “Алігатор”
За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів
За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів
Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
Ростислав Семків: «За якийсь час з’явиться покоління, що не матиме постімперських комплексів»
Ростислав Семків: «За якийсь час з’явиться покоління, що не матиме постімперських комплексів»
Документи про освіту інтегрують у Дію
Документи про освіту інтегрують у Дію
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський присвоїв морській авіаційній бригаді ім’я Героя України Ігоря Бедзая

Ігор Бедзай загинув під час виконання бойового завдання.

Зеленський присвоїв морській авіаційній бригаді ім’я Героя України Ігоря Бедзая
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

10-й морській авіаційній бригаді Військово-Морських Сил ЗСУ присвоєно ім’я Героя України полковника Ігоря Бедзая.

Про це йдеться в Указі № 446/2022 від 24 червня, опублікованому на сайті президента України.

“Присвоїти 10 морській авіаційній бригаді Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім'я Героя України полковника Ігоря Бедзая”, - йдеться в документі.

Відтепер її слід іменувати - 10 морська авіаційна бригада імені Героя України полковника Ігоря Бедзая Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Нагадаємо, заступник командувача ВМС ЗСУ з авіації полковник Ігор Бедзай загинув 7 травня, борючись із російськими окупантами.

Ігор Бедзай станом на 2014 рік був в.о. командира 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ.

2014 року 10-та бригада морської авіації стала єдиним підрозділом Збройних сил, який зумів вивести з окупованого Криму свою бойову техніку. Ризикована операція з порятунку літаків та гелікоптерів під дулами автоматів окупантів була проведена під керівництвом Бедзая.

Полковник був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, а у 2018 році отримав нагородну зброю.

"Фактично завдяки лідерству Ігоря Володимировича ми зберегли Морську авіацію. Загинув він під час виконання бойового завдання, у складі екіпажу морського вертольоту Мі-14 від ракети російського винищувача. Загинув у небі яке любив і боронив", - написав у Facebook керівник Українського мілітарного центру Тарас Чмут.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також