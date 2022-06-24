Набока призначили заступником командувача Національної гвардії України

Начальник Західного територіального управління НГУ генерал-лейтенант Олександр Набок став заступником командувача Національної гвардії.
Відповідний указ підписав сьогодні Президент Володимир Зеленський.
Документ опублікований на сайті глави держави.
"Призначити НАБОКА Олександра Миколайовича заступником командувача Національної гвардії України", - йдеться в тексті указу.
Набок також є генерал-лейтенантом Міністерства внутрішніх справ України.
Нагадаємо, раніше Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру, звільнивши із цієї посади Юрія Галушкіна.