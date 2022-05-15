Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру, звільнивши із цієї посади Юрія Галушкіна.
Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента
"Призначити генерал-майора Танцюру Ігоря Івановича командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України", - ідеться в указі №337/2022.
Попереднім указом №336/2022 Президент звільнив з посади командувача Сил тероборони ЗСУ Галушкіна.
Нагадаємо, Галушкін був призначений командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ 1 січня цього року.