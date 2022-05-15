Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ

Генерал-майор Ігор Танцюра змінив на посаді Юрія Галушкіна.

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Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру, звільнивши із цієї посади Юрія Галушкіна.

Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента

"Призначити генерал-майора Танцюру Ігоря Івановича командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України", - ідеться в указі №337/2022.

Попереднім указом №336/2022 Президент звільнив з посади командувача Сил тероборони ЗСУ Галушкіна.

Нагадаємо, Галушкін був призначений командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ 1 січня цього року.